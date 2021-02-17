45.1 مليون دولار صافي أرباح «جي إف إتش» في 2020

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية نتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث سجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول الى المساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بما مقداره 1.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 1362%. شملت نتائج الربع الأخير من العام السابق مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير من عام 2020 ما مقداره 0.65 سنت مقابل 0.04 سنت خلال نفس الفترة من عام 2019. بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير من العام ما مقداره 19.04 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 8.1 ملايين دولار خلال الربع الأخير من عام 2019. بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول الى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7%، اذ يعزى ذلك الى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام. بلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنت مقابل 1.96 سنت خلال عام 2019 بالكامل.، كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار مقارنة ب 53.12 مليون دولار لعام 2019.

وأوصى مجلس ادارة المجموعة بتوزيع أرباح اجمالية على المساهمين بقيمة 42 مليون دولار، بنسبة 4.60% على القيمة الاسمية، تشمل أرباحاً نقدية بنسبة 1.86%، بما يعادل 17مليون دولار وتوزيعات أسهم بنسبة 2.74%، بما يعادل 25 مليون دولار، بموجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة.

صرح، رئيس مجلس ادارة مجموعة جي اف اتش المالية جاسم الصديقي انه بالرغم من التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، والظروف غير المسبوقة التي سادت على مستوى العالم نتيجة لتفشي وباء «كوفيد-19»، الا أن هذه المرحلة الصعبة كانت اختبارا حقيقياً تأكدت من خلاله قوة المجموعة وقدرتها على الصمود، واستراتيجيتنا القوية ونموذج الأعمال الذي ننتهجه. نحن سعداء بأداء المجموعة بشكل عام وبالتنويع المتواصل الذي مكن المجموعة ليس فقط من التصدي لهذه العاصفة، ولكن أيضا مواصلة تحقيق التقدم والنمو عبر خطوط أعمالها، وتحقيق أرباح مجزية لمساهمينا حتى في أصعب السنوات. وبينما تأثر الربح الصافي الذي يؤول الى المساهمين جراء فترات التوقف للأنشطة والأسواق على مستوى المنطقة وحول العالم، الا أننا مسرورون بأننا حافظنا على مستويات قوية من الدخل المحقق، بل وتحقيق ارتفاع متوسط في الدخل خلال العام.

وأضاف: «خلال العام، تحققت أيضا انجازات أخرى تمثلت في الأداء القوي والمطرد لجي اف اتش عاماً بعد عام، كما عكست ثقة السوق بنا حتى خلال الأزمة الحالية. خلال الربعين الأول والثالث من العام، وبالرغم من تداعيات «كوفيد-19»، نجحنا في اصدار صكوك المجموعة. نحن فخورون بالطلب القوي على هذه الاصدارات من جانب المستثمرين ومن مجموعة متنوعة من المؤسسات المعروفة على المستويين الدولي والاقليمي.

يتم استخدام حصيلة هذه الاصدارات لمساعدتنا في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل بشكل أكبر، وهذا ما نسعى اليه من خلال النمو على المستويين الداخلي والخارجي.

وبينما مازلنا في خضم المواجهة القوية للوباء العالمي، فاننا نأمل أن نشهد مؤشرات تحسن خلال عام 2021، فيما نصب جل اهتمامنا على الادارة الفعالة لاستثماراتنا واستقطاب فرص جديدة، رائعة ومربحة بما يعود بالفائدة على المجموعة والمساهمين والمستثمرين على حد سواء خلال الأشهر المقبلة».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الريس انه حينما ننظر الى الوراء على ما يمكن أن يوصف بأنه أصعب عام واجهته الحكومات على الاطلاق، وكذلك المؤسسات والمواطنون حول العالم، نشعر بالفخر تجاه أدائنا خلال هذه الفترة العصيبة، لقد تحركنا سريعاً للحفاظ على سلامة زملائنا وذويهم ومجتمعنا بشكل عام، كما قمنا بتفعيل الخطط الاستمرارية الخاصة بالمجموعة وقدمنا كل الدعم للاستثمارات حيثما وأينما كان ذلك مطلوباً. واستطرد هشام: «بعيدا عن نشاطنا الأساسي في الصيرفة الاستثمارية، فقد واصلنا أيضا تحقيق تقدم خلال العام على صعيد خطوط الأعمال الأخرى، اذ قمنا خلال العام باعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري الذي يمثل نشاط الصيرفة التجارية التابع للمجموعة،كما شهد العام تحركا ايجابيا في نشاط الخزينة للمجموعة الذي يواصل توسعه، وقمنا بتدعيم عملياتنا العقارية، وقد ساهمت جميع هذه الجهود في تحقيق مساهمات ايجابية ونمواً في دخل المجموعة خلال العام.

نعتقد، بالرغم من المعاناة المستمرة جراء «كوفيد-19»، أننا بدأنا عام 2021 بوضع قوي جدا، مع توفر كل ما نحتاجه لمواصلة بناء وتنويع أنشطتنا وتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة لمستثمرينا ومساهمينا. لقد بدأنا بالفعل جني ثمار الفرص الواعدة التي حددناها، فيما نستهل هذا العام بمجموعة قوية ومتنامية من الفرص الجديدة. نحن نتطلع بشكل ايجابي الى المستقبل واطلاع السوق أولا فأولاً حول أنشطتنا عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة.

في الختام، أود أن أؤكد أن جميع انجازاتنا خلال العام الماضي ما كان لها أن تتحقق دون الدعم غير المحدود من جانب حكومة البحرين وحكومات دول الخليجي الأخرى، والجهود الجبارة للعاملين بالصفوف الأمامية، الذين ساعدوا على استمرار الحياة والعمل بكل ما أوتوا من جهد.

نشعر أيضا ببالغ الامتنان تجاه أعضاء مجلس الادارة لدعمهم الكبير خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات، والى مصرف البحرين المركزي لتوجيهاتهم المتواصلة. كما أود أن أعرب عن بالغ تقديري للمستثمرين، والى موظفي المجموعة وشركائنا لاخلاصهم والتزامهم تجاه «جي اف اتش».

