جائزة محمد بن راشد تحفِّز ابتكار التقنيات المستدامة

مال وأعمال

تؤدي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتنظمها مؤسسة «سقيا الامارات» تحت مظلة مؤسّسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، دورا جوهريا في تشجيع الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم على ابتكار حلول مستدامة توفر المياه الصالحة للشرب. وشهدت الجائزة خلال دورتيها السابقتين مجموعة من المشاريع الرائدة والنوعية الفائزة بالجائزة والمعتمدة على أحدث التقنيات المبتكرة والمستدامة، ومنها تقنية التناضح العكسي (RO) والطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية وتحويل السوائل الى بلازما. ويؤكد، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الامارات»، سعيد محمد الطاير أن مساهمة الجائزة في ابتكار تقنيات جديدة ورائدة دفع المؤسسة لتوسيع نطاق الجائزة لتشمل تقنيات جديدة تعمل على انتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، كما أضافت «سقيا الامارات» جائزة الحلول المبتكرة للأزمات الى فئات الجائزة الثلاث السابقة، لتشجيع عدد أكبر من المؤسسات البحثية والأفراد للمشاركة في الجائزة. ويشيد الدكتور حامد بهشتي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة بوريال لايت (ألمانيا) التي فازت بالمركز الثاني في فئة «جائزة المشاريع المبتكرة - المشاريع الصغيرة» في الدورة الثانية من الجائزة، بأهمية الجائزة ودورها في حل أزمة المياه العالمية من خلال تشجيع المؤسسات والأفراد على ابتكار تقنيات جديدة ومتطورة، ويضيف بهشتي: «ساعدتنا الجائزة على توسيع نطاق مشاريعنا، حيث نفذنا أكبرعدد من محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية في افريقيا، وبدأنا العمل في دول جديدة مثل اندونيسيا والفلبين. الى جانب ذلك، كان للجائزة دور في تعريف مستثمرين جدد على تقنياتنا المبتكرة، كما أتاحت لنا تطوير كوادرنا البشرية. ومع توسيع نطاق الجائزة ليشمل الطاقة المتجددة، نتطلع للمشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة وترسيخ دورنا في توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين حول العالم».

