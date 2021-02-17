مصانع السيارات في ألمانيا مهددة بالتوقف

مال وأعمال

تخاطر القيود المفروضة على الحدود الألمانية مع جمهورية التشيك بقطع خطوط امداد السيارات وقد تؤدي الى موجة من توقف الانتاج، وفقا لجمعية VDA الألمانية لصناعة السيارات. وسيُسمح فقط للمواطنين الألمان والمقيمين في البلاد بدخول ألمانيا من جمهورية التشيك ومنطقة تيرول النمساوية، وهما منطقتان تنتشران فيهما المزيد من فيروسات كورونا المتحورة. قد تؤدي قيود الدخول والتأخير الى قطع خطوط الامداد التي يمكن أن تجبر انتاج السيارات على التوقف في غضون ساعات، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، كما توظف بعض المواقع، مثل مصنع Dingolfing لشركة بي ام دبليو، عمالا مقيمين في جمهورية التشيك. وقالت متحدثة باسم بي ام دبليو ان مصانع بي ام دبليو كانت تعمل بشكل طبيعي وخزنت قطع غيار كافية. ورفضت قول ما اذا كانت الشركة تتوقع حدوث نقص أو انقطاع في وقت لاحق هذا الأسبوع.