البورصة خضراء بدعم «التأمينات» و«الأجانب»

مال وأعمال

اكتست البورصة باللون الاخضر في جلسة أمس لترتفع مؤشراتها بشكل جماعي، بقيادة سهم هيومن سوفت الذي قاد التداولات خلال جلسة الامس مع دخول التأمينات على السهم وذلك بالتزامن مع الدخول المكثف للمحافظ الاجنبية على الاسهم التشغيلية وخاصة التابعة للمجاميع الاستثمارية ما ساهم في نمو كبير في السيولة وأحجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة.

واضاف محللون ان هناك 4 مسارات رئيسة تتحكم في اداء البورصة وهي:

المساعي الحثيثة لاتخاذ اجراءات لدعم الشركات المتعثرة وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تشكيل الحكومة الجديدة وتوافق نواب مجلس الامة عليها.

استمرار حملة التطعيم واعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا مع اسراع الجهات المختصة في الكويت بافتتاح مراكز جديدة لتطعيم أكبر عدد ممكن اتخاذ تدابير اضافية في البلاد للحد من انتشار الفيروس ارتفاع أسعار النفط أخيرا الى مستويات ما قبل الجائحة على ضوء تقلص امدادات المنتجين في أنحاء العالم كافة الى جانب انخفاض المخزونات.

وقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.49 في المئة، وبنحو 28.2 نقطة من 5698.95 نقطة الى 5727.2 نقطة، كما ارتفع السوق الأول بمعدل 0.59 في المئة وبنحو 36.7 نقطة من 6214.08 نقطة الى 6250.87 نقطة.

كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19 في المئة وبنحو 9.16 نقطة من 4686 نقطة الى 4695.16 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.17 في المئة وبنحو 8.44 نقطة ليرتفع من 4859.5 نقطة الى 4867.98 نقطة.

وشهدت سيولة الجلسة نمواً بنسبة بلغت 35.2 في المئة لتصل الى 60.33 مليون دينار مقابل 44.6 مليون دينار في جلسة الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول بواقع 8.3 في المئة لتصل الى 392.5 مليون سهم مقابل 362.4 مليون سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 5.5 في المئة الى 13.1 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة المواد الأساسية بنمو نسبته 1.16 في المئة، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض معدله 5.85 في المئة.

وحقق سهم «هيومن سوفت» أنشط سيولة في البورصة بقيمة 9.06 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 5.93 في المئة، بينما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 34.22 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 5.05 في المئة.

