العيسى: «المصارف» ينظم ندوة في «التعليم المالي للشباب» الإثنين المقبل

مال وأعمال

على هامش الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» صرحت شيخة العيسى مدير العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت ان الاتحاد بصدد تنظيم ندوة افتراضية بعنوان «التعليم المالي للشباب: التحديات والحلول» عبر تطبيق زووم بمشاركة الدكتورة وفاء سبيتي استاذة التمويل في الجامعة الأميركية في الكويت، والمزمع انعقادها يوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 في الساعة 5:00 مساء ولمدة 40 دقيقة، وعلى جميع الراغبين بالتسجيل في الندوة الافتراضية المجانية ارسال ايميل على RSVP@KBA.COM.KW لارسال رابط الحضور.

ومن جانبها صرحت الدكتورة وفاء سبيتي بأن الندوة الافتراضية تشمل أهمية الثقافة المالية كمهارة مهمة من مهارات الحياة وعنصراً مهماً للتطور الاقتصادي والمالي في المجتمع حيث ستناقش الندوة المحاور التالية:

? ماهي الثقافة المالية وما هو واقع الثقافة المالية حول العالم؟

? لماذا تعاني اغلب المجتمعات من ضعف الثقافة المالية؟

? ماهي التحديات التي تواجه نشر الثقافة المالية وكيفية التغلب عليها؟

? لماذا تعتبر الثقافة المالية عنصراً مهماً من عناصر التطور المالي والاقتصادي؟

? ماهو المطلوب منا كأفراد القيام به لتنمية وتطوير ثقافتنا ومهاراتنا المالية؟

? ماهو دور النظام التعليمي والمؤسسات المالية في نشر الثقافة المالية؟

وأضافت العيسى أن الاتحاد يهدف الى تحسين مستوى الوعي بالثقافة المالية، وخلق قواعد مشتركة من العمل واللقاءات بين المؤسسات المالية والشباب، لتتكون لديهم الثقافة المالية المطلوبة.

