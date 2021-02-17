«الغرفة» تدرس تشكيل لجنة بين الاتحادات وممثلي المشاريع الصغيرة لمواجهة «كورونا»

مال وأعمال

عقدت غرفة التجارة والصناعة امس اجتماعا تنسيقيا مع عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة حمد جراح العمر نائب المدير العام وذلك فى اطار الجهود المستمرة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة الكويت للحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالا للقاء الذي نظمته الغرفة الاسبوع الماضي برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس الغرفة.

من جانبه قال العمر إن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تشكيل لجنة بين الاتحادات والجمعيات النوعية وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تقديم المقترحات والحلول المناسبة للحد من تداعيات فيروس كورونا على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبعد الانتهاء من أعمال اللجنة ستقوم الغرفة برفع توصيات اللجنة الى الجهات المعنية بالدولة للوصول الى نتائج مرجوة تخدم هذا القطاع المهم، كما أعرب عن استعداد الغرفة التام لتقديم جميع خدماتها للجنة والتنسيق معهم في الاجتماعات القادمة.

