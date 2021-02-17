«بيتكوين» اخترقت حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى

مال وأعمال

قفزت عملة بيتكوين فوق 50 ألف دولار الى مستوى قياسي جديد، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.

ووصلت بيتكوين الى ذروة جديدة بلغت 50 ألف دولار، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات 3.9 بالمئة عند 49891 دولارا، وارتفعت العملة المشفرة 72 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وقد تخطى العائد على الاستثمار في بيتكوين كل من الذهب، والأسهم والسلع خلال السنتين الماضيتين وذلك بحسب دراسات «بلومبيرغ».

ومن ناحية أخرى، قال كبير استراتيجيي السلع في «بلومبيرغ»، ميك مكجلون إن تقلبات سعر الـBitcoin ستدوم خلال الفترة القريبة مع الحفاظ على المستويات المرتفعة الى أن يستقر من بعدها، وأضاف أن سعر الـ 100 ألف دولار هو هدف للمدى الطويل. وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين ليلامس الـ 50 ألف دولار وسعرها الآن هو الأعلى في التاريخ.

