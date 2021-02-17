أسهم اليابان عند أعلى مستوى في 30 عاماً

مال وأعمال

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 30 عاما اذ عزز احراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التوقعات بأن الاقتصاد العالمي بصدد تعافٍ قوي. وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.28 بالمئة الى 30467.75 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 1990. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة الى 1965.08 وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته منذ يونيو 1991. واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود أسواق الأسهم العالمية في موجة صعود سريعة اذ يتدفق المال الى الأصول العالية المخاطر ترقبا لتحسن سريع في النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، لكن محللين يبدون قلقهم من أن المكاسب الأخيرة لن تستمر. وقال كيوشي اشيجاني رئيس ادارة الصناديق لدى ميتسوبيشي يو.اف.جيه كوكساي لادارة الأصول «ثمة أسباب جوهرية تدعم الأسهم، لكن الناس يشعرون بالقلق بشأن سرعة الصعود منذ أن بلغ نيكي 29 ألف نقطة... لكن لا يبدو أنها تظهر مؤشرات على التوقف». وجاءت أحدث اعلانات لأرباح الشركات مواتية، ومن المتوقع أن تبدأ اليابان التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا هذا الأسبوع.