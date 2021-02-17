loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أسهم اليابان عند أعلى مستوى في 30 عاماً


ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 30 عاما اذ عزز احراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التوقعات بأن الاقتصاد العالمي بصدد تعافٍ قوي. وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.28 بالمئة الى 30467.75 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 1990. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة الى 1965.08 وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته منذ يونيو 1991. واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود أسواق الأسهم العالمية في موجة صعود سريعة اذ يتدفق المال الى الأصول العالية المخاطر ترقبا لتحسن سريع في النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، لكن محللين يبدون قلقهم من أن المكاسب الأخيرة لن تستمر. وقال كيوشي اشيجاني رئيس ادارة الصناديق لدى ميتسوبيشي يو.اف.جيه كوكساي لادارة الأصول «ثمة أسباب جوهرية تدعم الأسهم، لكن الناس يشعرون بالقلق بشأن سرعة الصعود منذ أن بلغ نيكي 29 ألف نقطة... لكن لا يبدو أنها تظهر مؤشرات على التوقف». وجاءت أحدث اعلانات لأرباح الشركات مواتية، ومن المتوقع أن تبدأ اليابان التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا هذا الأسبوع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة