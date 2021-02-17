لا إصلاح من دون حزمة اقتصادية

مال وأعمال

قد يعتقد البعض بأن الوقوف مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترف اقتصادي لا تحتاجه الدولة بشكل عام متناسيا ان هؤلاء بحسب الاحصاءات الرسمية يوفرون على المال العام مليار دولار سنويا (خمسة عشر الف كويتي مسجلين على الباب الخامس بمتوسط راتب 1500 دينار) فلو استثمرت الدولة المزيد من البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي ليرتفع هذا العدد ويزيد التوفير من الباب الاول في الموازنة العامة.

ومع الاسف بحسب التوصيات التي تم اقرارها في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لمعالجة آثار الاغلاق والركود الاقتصادي لم تخرج عن اطار المنح ومضاعفة بدل دعم العمالة الوطنية وتناست هذه التوصيات بعد عام من الجائحة الصحية بأن العزم في الاصلاح يأتي بحزم اقتصادية تعالج جميع جوانب الازمة الاقتصادية على محاور عدة حالية ومتوسطة وبعيدة المدى وهي كالتالي ان كنا عازمين على الوقوف مع الاقتصاد الوطني.

فالحل للاغلاق ومعالجة الآثار الاقتصادية يتكون من ثلاثة محاور: المحور الأول هو حالي يبدأ بوقف استقطاعات الدولة من المشاريع التجارية ووقف القضايا العمالية والايجارات بتشجيع التسويات وفق التدفقات النقدية الحالية للمشروع ان وجدت ووقف التعطيل بتجديد التراخيص بسبب الربط بين الجهات المعنية باعطاء فترة سماح لاصحاب الاعمال.

المحور الثاني حزم تشجيعية بقروض مكفولة تمنح دون شروط تعجيزية وفق خطة اعادة هيكلة معتمدة وليس ميزانيات سابقة واصول.

هذه القروض تستحق السداد بعد سنتين على الاقل؛ يتم متابعتها تفصيليا لتكون وفق خطة اعادة الهيكلة، مع حق التفاوض على الرواتب والايجارات وغيرها دون تدخل حكومي بل يجب على الحكومة تشجيع التسويات ودعمها لاستمرار الاعمال وادخال المشروعات التجارية المتضررة مع عقود الدولة الحالية بالمزايدة والعطاءات والمناقصات بصورة سريعة ان سمح نشاطها بذلك ودعمها حتى تحقق تدفقات نقدية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتغطية احتياجاتها.

المحور الثالث هو التقييم والمراجعة للقطاعات التجارية والوقوف بكل قوة مع من خسر وفشل مشروعه ليقف مرة اخرى؛ لا يجب ان تكون هناك اجراءات قانونية ضد المعسر والمدين بسبب الخسائر التجارية، يجب تعزيز ثقافة منح الفرصة تلو الاخرى للانسان حتى ينجح ويقف على مرة اخرى.

هناك مبادرون اليوم تحت تهديد السجون بسبب قوانين تجارية لا تحاكي المتعثر والمعسر، هؤلاء لا ينتظرون منحة بل ينتظرون اصلاحاً اقتصادياً شاملاً بحزم تشجيعية والوقوف معهم حتى يعبروا هذه الجائحة وهذا هو دور الدولة.