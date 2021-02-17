«نوفاك»: الأسواق متوازنة.. والسعر بين 45 و60 دولاراً خلال 2021

النفط و الغاز

عادت أسواق النفط العالمية إلى التوازن بعد الانهيار التاريخي للطلب في العام الماضي، وفقاً لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وقال نوفاك على قناة روسيا1: «الأشهر القليلة الماضية شهدنا تقلبات منخفضة، ما يعني أن السوق متوازنة، والأسعار التي نراها اليوم تتوافق بالتأكيد مع الوضع في السوق».

وتوقع نوفاك، الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة الروسي، أن يتراوح متوسط سعر النفط الخام بين 45 إلى 60 دولاراً للبرميل هذا العام، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وقال نوفاك إن سوق النفط «تعافت جزئياً، لكن ليس تماماً بعد»، مضيفاً أن الطلب العالمي كان أقل من 8% إلى 9% عن مستويات ما قبل الوباء بنهاية العام الماضي، مقارنة بانخفاض 20% إلى 25%. في أبريل ومايو.

علق نوفاك أيضاً على مشروع نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي يجري بناؤه تحت بحر البلطيق من روسيا إلى الساحل الألماني. وقال نوفاك إنه على الرغم من العقوبات الأميركية التي تستهدف المشروع، فإنه سيكتمل، واستؤنف العمل على الخط في أواخر عام 2020 بعد توقفه لمدة عام.

