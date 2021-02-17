أسعار الخام الأميركي ارتفعت بفعل الطقس البارد

النفط و الغاز

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 13 شهرا على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبب في إغلاق الآبار في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة، بينما أدت صفقة بشأن الأجور في النرويج إلى تجنب تعطل للإمدادات في أوروبا ما كبح المكاسب. وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد-19»وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، لتصل إلى 69.88 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير 2020. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة بسبب عطلة اتحادية في الولايات المتحدة.

ونزل خام برنت سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 63.23 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يناير 2020 في الجلسة السابقة.

وتسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس أمس الاثنين وفرض قيودا على مشغلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 ملايين برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أميركية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويسود التفاؤلُ بتعافي الطلب مع تسريعِ وتيرةِ عملياتِ تلقيح «كوفيد - 19» حول العالم، والذي يقابلُه كَبحُ المعروضِ من «أوبك بلس» لتحقيقِ التوازن وتجنُّبُ الانخفاضِ المفاجئ للأسعار، كانت من العوامل التي دفعت بخامَي برنت وتكساس إلى تعميقِ مُنحنَى الأسعارِ الذي يُظهِرُ أن أسعارَ العقودِ الحالية أعلى من مستوى العقودِ المستقبلية والذي يُطلَقُ عليه مصطلحُ backwardation، بما يَحُث المتداولين على السَحب من المخزوناتِ والبيعِ الفوري لها، والتحوُّلِ من العقودِ طويلة ِالأجل إلى العقود الآنية.

