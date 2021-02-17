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ديانا حداد خضعت لعملية جراحية


كشفت الفنانة ديانا حداد عن تطورات الحالة الصحية لها بعد اجراء عملية جراحية بسيطة منذ أيام قليلة أعلنت عنها شقيقتها.
حيث قالت ديانا في أول تعليق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام: «أنا بخير وأحمد الله على نعمة الصحة والعافية.. أنا حالياً في منزلي بعد أن أجريت عملية بسيطة في المعدة».
وأضافت ديانا باكية: «أشكر كل من سأل عني وحاول أن يتواصل معي من أجل أن يطمئن على صحتي، ولكني لم أستطع الحديث أو الرد عليه بسبب ظروفي الصحية، ولكن حبيت أشكرهم على اهتمامهم وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية».


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