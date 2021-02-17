نسرين طافش احتفلت بعيد ميلادها بإطلالة تخطف الأنظار

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احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد ميلادها، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها، والتي ظهرت فيها باطلالة تخطف الأنظار.

نسرين طافش تألقت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع «انستغرام»، بفستان أسود أنيق مكشوف الصدر والكتفين، وتزينت بمكياج كثيف، تاركة شعرها منسدلا على ظهرها.

الفنانة السورية ظهرت في الصور ممسكة بباقة ورود حمراء، أضفت على الجلسة المزيد من الجمال والنعومة، وعلقت نسرين، بقولها: «رحلة الحياة هدية عظيمة من الله.. تفاصيل الرحلة مدهشة.. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجا?تها».

وأضافت: كل سنة بتفاجا? بنفسي كيف صرت عم باخد الأمور ببساطة اكتر والتعقيدات بمرونة اكبر والمشتتات بتجاهل اغلب الا?وقات.. والتحديات بحلول انضج وا?وعى.. ولسة قدامي كتير من الدروس الي رح اتعلم منها واتطور».

