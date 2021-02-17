فهد الناصر: «سلام يالكويت» يُعبِّر عن حبي واحترامي لوطني

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«رغم الظروف الصحية الطارئة التي عانيت منها الا انني أبيْتُ الاّ أن أُشارك وطني في افراحه وأعياده فكان هذا العمل تعبيراً عن حُبي واحترامي لوطني و قيادته وشعبه» بتلك الكلمات صرح الملحن فهد الناصر عن عمله الغنائي الوطني «سلام يالكويت» الذي شارك في غنائه الفنان القدير نبيل شعيل.

ويأتي هذا العمل بعد العارض الصحي الذي تعرض له الناصر واستلزم ان يكون في العناية المركزة ويعتبر هذا تدشينا لعودته الى الساحة الغنائية من خلال الحانه واشرافه على العديد من الاغاني سواء كانت الوطنية او الرومانسية.

وكما هو معروف عن الملحن فهد الناصر يعتبر من اكثر الملحنين الذين يعملون على هذه الاعمال الوطنية والتي تشكل له عاملاً مهماً في ان يكون للاغنية الوطنية مساحة مهمة من رصيد اعماله الغنائية وايضا يبذل جهوده لتقديم اي عمل يليق باسم الكويت وايضا اعلانه الدائم بأن يدخل الشباب في تحدٍ بين بعضهم بعضا على تقديم افضل اعمال تليق باسم الكويت وكل في مجاله والاهتمام ايضا بموضوع الكلمة والتي دائما يوصي عليها خاصة اذا كان الكلام له علاقة بالوطن.

يذكر ان «سلام يالكويت» من كلمات علي الفضلي وخلف كلكول واخراج أحمد عبدالواحد وانتاج: A ONE PRODUCTION وتوزيع محمد همام ووتريات مجد الجريدة واشراف موسيقي عبدالله العمانيو كورال شباب وبنات الكويت وايقاع علي عبدالنبي وجيتار روكيت اما الموزعون والمهندسون فهم كل من محمد العلي وحسين القناعي وصهيب العوضي مكس وماستر جاسم محمد ومنتج هشام مرتضي مساعد مخرج شخية البصيلي مدير التصوير محمد سامر.

