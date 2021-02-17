مينا مسعود في أولى تجاربه بالسينما المصرية «في عز الظهر»

إضاءات

بعد العديد من الظهور والمشاركات الفنية «سينما وتلفزيون» والتي حققت له شهرة عالمية توجها بفيلمه الشهير «علاء الدين» الذي قام ببطولته مع النجم العالمي ويل سميث.. والذي عرض في جميع أنحاء العالم بنجاح هائل.. يستعد الفنان المصري العالمي مينا مسعود لبطولة أول أفلامه المصرية حيث تجرى الاستعدادات والتحضيرات النهائية الآن للبدء في تصويره.

الفيلم بعنوان «في عز الظهر» اخراج مرقص عادل وتأليف كريم سرور ويشارك في بطولته عدد من الفنانين المصريين الشباب في مقدمتهم: هنا الزاهد- محمود حجازي- ميرنا نور الدين- محمد عز- محمد علي رزق- احمد جمال سعيد.. وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الحركة والاثارة والتشويق حيث سيجسد مينا في العمل شخصية حمزة وهو زعيم عصابة دولية تتورط في العديد من الجرائم وتظل مع زعيمها هدف للعديد من الأجهزة الأمنية الدولية.

وأكد مينا مسعود في تصريحات اعلامية أن السيناريو الجيد للفيلم والتفاصيل الدقيقة للشخصية التي سيجسدها في مقدمة الأسباب التي جعلته يشعر بالحماس لخوض أولى تجاربه في السينما المصرية.. الى جانب تعاونه مع المخرج مرقص عادل وجلسات العمل المطولة التي جمعتهما والتي لمس فيها طموحه الكبير ورؤيته الفنية الرائعة لتقديم فيلم يخرج بصورة عالمية.

وأضاف مينا الى انه الآن يعمل على تحسين لغته العربية واتقان لهجته المصرية بعد سنوات طويلة عاشها بالخارج دون أن يتحدث بها وذلك حتى يعطي مصداقية لدوره وأدائه في الفيلم.. وأشار الى انه تعود على تقديم الاكشن في معظم أعماله بالخارج خصوصا في السينما الأميركية وظهر ذلك واضحا في فيلم «علاء الدين» ومسلسل «ريبريسال» والذي كان يحمل فيه الأسلحة وتلقى تدريبات مكثفة على التعامل مع السلاح وهو ما يعمل عليه الآن من اجل دوره في فيلمه الجديد.

وعن التصوير في ظل أزمة فيروس كورونا.. قال: ان وجود طبيب في مواقع التصوير مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية شرط أساس في العمل.. وهي أيضا شروط تطبقها بصرامة نقابة الممثلين في أميركا للموافقة على العمل والجميع يلتزم بها وستكون الأمور هنا أيضا على هذا النحو من اجل الحفاظ على السلامة وتفادي ظهور أي معوقات.

وأكد مينا على ريادة مصر في السينما وتاريخها العريق في هذه الصناعة وهذا الفن متمنيا أن يكون فيلمه المصري الأول سببا في استعادة السينما المصرية مكانتها عالميا مرة أخرى.

من جانبه قال المخرج مرقص عادل ان الفيلم سيتم تصويره في أكثر من دولة أوروبية ومن المقرر عرضه عبر عدد من المنصات العالمية الى جانب عرضه في دور العرض السينمائي في مصر وأيضا ترجمته الى عدة لغات أجنبية.. وأوضح عادل أن مينا مسعود سيسافر للخارج خلال هذه الأيام من اجل الانتهاء من بعض الأعمال التي تعاقد عليها عالميا على أن يعود لبدء تصوير «في عز الظهر» خلال الصيف المقبل.. مشيرا الى انه سيفاجئ جمهوره بدور وشخصية جديدة تماما في هذا الفيلم الذي يعد تجربة جديدة ومختلفة لمينا ولكل من سيشاركه به.

وأضاف: ونسعى جاهدين الآن من اجل بدء التصوير قريبا حتى يكون الفيلم جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة رغم انشغال مينا مسعود بعدة أعمال خارج مصر لكننا درسنا المواعيد بدقة وسيكون هناك تنسيق من اجل سرعة انجاز العمل وطرحه للجمهور في اقرب وقت.. كاشفا أن موافقة مينا على بطولة الفيلم جاءت بعد مفاوضات استمرت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وبعدها بدأنا جلسات عمل مكثفة طيلة الأسابيع الماضية.

