منذر رياحنة في كواليس تصوير أفيشات فيلم «آل هارون »

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نظمت شركت «مونت برودكشن للانتاج الفني»، جلسة تصوير لأفيشات فيلم «آل هارون» الذي تقوم بانتاجه حاليا، استعدادا لبدء التصوير خلال أيام. وأكد المنتج حسني محمود، صاحب شركة «مومنت برودكشن»، في بيانٍ صحافي، أنه حرص على أن تكون جلسات تصوير أفيشات الفيلم داخل مقر الشركة، لاقامة اجتماعات اضافية وتنسيق سريع ومستمر لحل أي سلبيات ربما تواجه فريق العمل وصناعه.

وكان الفنان منذر رياحنة أول الحاضرين، فيما حضر باقي النجوم المشاركين في الفيلم بالتوالي واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من 5 ساعات بدأت من الخامسة مساء، وحضر فيها كل من الفنان ايهاب فهمي والفنان منذر رياحنة ومحمد عز وأحمد عبدالله محمود وهاجر الشرنوبي وأمير صلاح الدين والفنان حمدي هيكل والمخرج معتز حسام والمؤلف أحمد أنور.

واستقبل المنتج حسني محمود، نجوم الفيلم والقائمين عليه بمكتبه الخاص في جلسة ودية قبل بدأ تصوير الأفيشات، فيما حرص كاست انتاج الفيلم على الحضور حتى نهاية الجلسة وكان من بينهم محمود شاذلي، وادوارد نبيل وباهر الشافعي، والمشرف العام على الانتاج، محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن. فيلم «آل هارون» تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، ومن المقرر البدء في تصويره خلال أيام.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن اخراج معتز حسام ومن انتاج شركة مومنت برودكشن للانتاج الفني وصاحبها المنتج حسني محمود، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان ايهاب فهمي، منذر ريحانة، عبير صبري، أحمد وفيق، محمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، هاجر الشرنوبي، وغيرهم.

