أغنية «هذا العالم».. جرس إنذار للفنان يوسف بارا

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بكل جرأة وواقعية، وبنمط موسيقي عالمي، أطلق الفنان يوسف بارا، أغنية بعنوان «هذا العالم»، يصفها بأنها «جرس انذار كوني»، والتي حققت نصف مليون مشاهدة. يوسف بارا الذي أطل عام 2006 في برنامج سوبر ستار ببراءة ابن الستة عشر عاما، يعود في عام التحديات الكبرى بصوته الرخيم وعبقريته الموسيقية، ليتوجه للبشرية بعمل غنائي من كلماته وألحانه وتوزيعه.

تنفرد أغنية «هذا العالم» بمزيج أنماط موسيقية عالمية، كالشرقي والروك والبوب والـEthnoJazz والـ Worldbeat، لتقول إنه مع استمرار محاولات الكثيرين لكسر قيد التبعية والعبودية الفكرية التي تخضع لها الشعوب، يستمر معها الدعاء والتمني بتفتح الوعي الجماعي واستفاقة البطل في دواخل الناس، ذلك البطل الذي بحكمته سيتحرر من تلك القيود ويصنع عالما يستحقه. وتتكامل المشهدية في فيديو كليب من اخراج نسرين ناصر، صورت من خلاله اليد الخفية التي تحرك أحداث العالم كالدمى. أما خلاص البشرية، اختصره الكليب في السلسلة الحديدية التي تحاول أن تنتفض وتنفض عنها الغبار لتكسر القيد، لكن دون جدوىوبهذا الخط الفني المختلف، الذي يزخر بعمق المعنى واللحن والصورة وجهورية الصوت، يبشر يوسف بارا بالتغيير الذي يتعطش له المشهد الفني اليوم. ويعدنا يوسف بعام من الأعمال المتميزة من انتاجه الخاص.

