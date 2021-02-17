السرير ذو الظهر العالي.. لمسة أناقة وفخامة

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السرير هو قطعة الأثاث الرئيسة التي يدور حولها تصميم أي غرفة نوم ويحدد ستايل الديكورات فيها، وكلما كان تصميم السرير متميزًا كلما أضفى المزيد من الأناقة والتفرد على غرف النوم. وعلى الرغم من انتشار موضة الأسرة ذات الظهر القصير أو التي بلا ظهر في السنوات الأخيرة إلا أن الظهر العالي لم يختف أبدًا بل ظهرت منه العديد من التصميمات الرائعة والتي تجمع الفخامة مع التميز والحداثة أيضًا. لذلك ننصحك بالتفكير في اختيار سرير ذي ظهر عال إذا كنت تحبين الاختلاف والأناقة المتميزة.

الظهر العالي المبطن بقماش فاتح مع الإطار الخشبي الداكن تمثل مزيجًا رائعا يضفي على غرفة النوم فخامة وأناقة لا جدال عليهما.

الألوان القوية تضيف المزيد من التميز على تصميم السرير ذي الظهر العالي ما يجعله قطعة فنية تنطق بالفخامة والجرأة في نفس الوقت وتعطي مزيجا ما بين غرف نوم المودرن وغرف نوم الكلاسيك.

استخدام النسيج المنقوش لتغطية ظهر وجوانب السرير لمسة جديدة ومتميزة تجعله ملائمًا لغرف نوم الشباب وأيضًا البيوت الصيفية والشاليهات.

يمكن لتصميمات السرير ذي الظهر العالي أن تبتعد تمامًا عن الكلاسيكية وتتميز بحداثتها لتتلاءم مع الديكور المودرن لغرف النوم كما ترين في هذه الصور الثلاثة.

التصميمات الكلاسيكية أيضًا تبدو أكثر تميزًا وفخامة عند زيادة طول ظهر السرير حيث يعطي ذلك مساحة أكبر لظهور تفاصيل التصميم وجمالياته وأناقة غرفة النوم بشكل عام.

بساطة التصميم مع فخامة القماش القطيفة المستخدم في هذه التصميمات فكرة رائعة لتحقيق مزيج من الأناقة و التميز.

لسرير يليق بالملوك امتزجت روعة الخشب المزخرف مع علو الظهر الذي يعطيها المزيد من الفخامة، مما يعطيك انطباع بأنك في غرفة نوم ملكية.

