هجوم صاروخي استهدف القوات الأميركية في أربيل

عربيات ودوليات

اعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ان هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية أميركية في كردستان بشمال العراق ليل الاثنين الثلاثاء أدى الى مقتل متعاقد مدني واصابة خمسة أشخاص آخرين من بينهم جندي أميركي وفقا لتقارير أولية.

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عام في العراق، حيث تصاعدت حدة التوتر بين القوات الأميركية وحلفائها العراقيين والأكراد من جهة والفصائل المتحالفة مع ايران من جهة أخرى.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الى اجراء تحقيق في الهجوم، متعهدا بـ«محاسبة المسؤولين عنه». وقال بلينكن في بيان «نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل على اقليم كردستان العراق»، مضيفا «لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكدت له دعمنا الكامل لاجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين».

وقال متحدث باسم التحالف على «تويتر» ان الهجوم أصاب قوات التحالف في أربيل عاصمة اقليم كردستان، وأوضح أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل تباعا.

وذكرت مصادر أمنية اميركية أن 14 صاروخا استهدفت مطار أربيل الدولي في اقليم كردستان العراق شبه المستقل. وسمعت عدة انفجارات قوية كما اندلع حريق قرب المطار. وتشغل القوات الأميركية قاعدة عسكرية متاخمة للمطار المدني.

وقال بيان لوزارة الداخلية في كردستان ان ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه أربيل وضواحيها ما أسفر عن اصابة بعض الأشخاص، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «سرايا أولياء الدم» مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة قائلة انها استهدفت «الاحتلال الأميركي» في العراق. وأعلنت جماعات يقول بعض المسؤولين العراقيين ان لها صلات بايران مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على قوات التحالف والمتعاقدين الذين يعملون مع التحالف والمنشآت الأميركية بما في ذلك السفارة في بغداد في الأشهر الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو أن المتعاقد الذي قتل ليس عراقيا، لكنه لم يعط تفاصيل حول جنسيته. وقال مسؤول أميركي ان الصواريخ من عيار 107 مليمترات، وانها أطلقت من منطقة تقع على بعد نحو 8 كيلومترات الى الغرب من أربيل.

وفي السياق، كشفت السلطات عن أن قوات مكافحة الارهاب فـي اقليم كردستان العراق عثرت على السيارة التي أطلقت منها الصواريخ على المطار. وأفاد مصدر في شرطة الاقليم بتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار جراء الهجوم الصاروخي، وقال ان قوات الشرطة والأمن انتشرت في محيط المطار، خشية وقوع هجمات أخرى، وللتحقق من أضرار الهجوم.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم بأنه تصعيد خطير وعمل ارهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين. وقال انه لا خيار الا تعزيز الجهود لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية للزج بالبلد في الفوضى. ووصف ما يجري بأنها معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون.

