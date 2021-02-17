عمليات البصرة: لدينا قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبين

عربيات ودوليات

أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف، ان قواته حققت تقدماً كبيراً في ادارة الملف الأمني لمحافظة البصرة، خصوصا في الجانب الاستخباري، موضحاً انه اصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتورطين بقضايا جنائية وارهابية.

وبعد اعلان القوات الأمنية، القبض على «خلية الموت» الضالعة بأعمال ارهابية بينها قتل ناشطين، قال مدنف ان العمل الاستخباري يحتاج الى الصبر، كما ان تقاطع المعلومات الاستخبارية والوصول لنتائج مرضية هو الهدف بغض النظر عن طول المدة، والجهد، والوقت.

وأعلن المسؤول ان الأيام القادمة ستشهد عمليات فرض حظر التجول في محافظة البصرة، وقواته باتت بانتظار التوجيهات العليا لتبدأ بالانتشار.

