loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مكتب السيستاني: لا توقيع «أي وثيقة» خلال زيارة البابا


نفى مكتب المرجع الأعلى في العراق، آية الله السيد علي السيستاني، امس تصريحات لسفير العراق لدى الفاتيكان رحمن العامري بشأن زيارة البابا فرنسيس الى العراق.
وقال مصدر في مكتب السيستاني، ان «ما ورد في تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان وبعض آخر حول مجريات الزيارة المقررة لقداسة البابا للنجف الأشرف غير دقيق».
وأضاف «لم يجر مع السفارة البابوية في بغداد التي نسقت للزيارة حديث بشأن التوقيع على اي وثيقة في لقاء البابا بالسيستاني».
وقبل ايام رجح سفير العراق لدى الفاتيكان، رحمن العامري، توقيع وثيقة لـ»الأخوة الانسانية» بين السيستاني، والبابا خلال زيارته المرتقبة الى العراق. ومن المقرر ان يزور البابا العراق في الخامس من مارس المقبل في زيارة هي الأولى لبابا الى العراق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة