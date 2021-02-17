مكتب السيستاني: لا توقيع «أي وثيقة» خلال زيارة البابا

عربيات ودوليات

نفى مكتب المرجع الأعلى في العراق، آية الله السيد علي السيستاني، امس تصريحات لسفير العراق لدى الفاتيكان رحمن العامري بشأن زيارة البابا فرنسيس الى العراق.

وقال مصدر في مكتب السيستاني، ان «ما ورد في تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان وبعض آخر حول مجريات الزيارة المقررة لقداسة البابا للنجف الأشرف غير دقيق».

وأضاف «لم يجر مع السفارة البابوية في بغداد التي نسقت للزيارة حديث بشأن التوقيع على اي وثيقة في لقاء البابا بالسيستاني».

وقبل ايام رجح سفير العراق لدى الفاتيكان، رحمن العامري، توقيع وثيقة لـ»الأخوة الانسانية» بين السيستاني، والبابا خلال زيارته المرتقبة الى العراق. ومن المقرر ان يزور البابا العراق في الخامس من مارس المقبل في زيارة هي الأولى لبابا الى العراق.

