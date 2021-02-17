السعودية: نعمل على «إصلاحات تاريخية» لبناء المجتمع

عربيات ودوليات

الأمم المتحدة- الوكالات: أكدت السعودية أنها تعمل على «إصلاحات تاريخية» لبناء المجتمع السعودي. وهو ما وضع المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدماً واصلاحاً في مجالات تمكين المرأة.

وأكدت ممثلة السعودية لدى الأمم المتحدة، منى الغامدي، امام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الرياض تلتزم بالعمل على إشراك المرأة في بناء المجتمع بما يتناسب مع أنظمة وسياسات السعودية الداخلية.

وألقت الغامدي، كلمة المملكة أمام الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، موضحة خلالها أن بلادها «تسعى بخطى ثابتة لإحداث إصلاحات تاريخية في البلاد».

وأكدت أن السعودية تعمل على تمكين النساء والفتيات اقتصاديا. مشيرة إلى قرارات السعودية «الصارمة» نحو تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعقوبات الجنائية للتمييز الجنسي والتحرش. كما أوضحت أن المملكة ساوت بين الجنسين في سن التقاعد.

ولفتت الغامدي النظر إلى أن القفزات التي حققتها المملكة ومازالت تحققها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدماً واصلاحاً في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن المملكة تشهد عمليات اصلاح وتحول كبير وفق تقرير البنك الدولي حول «المرأة والأعمال والقانون 2020». وشددت على أنه إدراكاً بأهمية تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها كشريك كامل وأساسي للنهوض بالمجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية، عملت المملكة على تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية واستحداث الأنظمة والسياسات نحو النهوض والتمكين بالمرأة السعودية، وعلى وجه التحديد، في مجالات تنقل المرأة ومكان العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.

وأوضحت الغامدي أن المملكة شجعت النساء على المنافسة في قطاعات ريادة الأعمال من خلال إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى حماية المرأة من التمييز في قطاعات العمل، بما في ذلك حظر التمييز على أساس الجنس من الوصول إلى الخدمات المالية، وفصل النساء أثناء إجازة الحمل والأمومة.

وقالت المندوبة السعودية إن بلادها تمضي نحو هذه الإصلاحات والتحولات الجريئة والتاريخية إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه مشاركة المرأة السعودية نحو تحقيق «رؤية 2030» الطموحة.

