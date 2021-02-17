معضلة البرغوثي.. تربك «فتح» وتقلق إسرائيل

عربيات ودوليات

ينشغل الشارع الفلسطيني منذ شهر تقريبا بقضية الانتخابات الرئاسية التشريعية وخصوصا ما يتعلق باحتمال ترشح القيادي الفلسطيني الاسير مروان البرغوثي للرئاسة والتي قد يمثل فوزه فيها احراجا لاسرائيل التي ستتعرض لضغوط دولية للافراج عن «رئيس» السلطة الفلسطينية ومن جهة ثانية تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات ضد قيادات «حماس» في الضفة الغربية وهو امر يفسره الفلسطنيون باعتباره تدخلا واضحا في مسار الانتخابات. ومنذ اصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف يناير مرسوما رئاسيا يحدد مواعيد الانتخابات، تصاعد الجدل داخل حركة «فتح» حول نية القيادي الأسير مروان البرغوثي خوض الانتخابات.

وعقب انتهاء جلسات الحوار بالقاهرة بين الفصائل الفلسطينية واتفاقها على احترام الانتخابات ودعم اجرائها، توجه عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ في زيارة استثنائية للبرغوثي في سجنه، من اجل اقناعه بالعزوف عن الترشح لانتخابات الرئاسة ودعم قائمة موحدة لحركة «فتح» في الانتخابات التشريعية.

وعقدت قيادة «فتح» اجتماعا برئاسة عباس لمناقشة نتائج الزيارة، واعلنت الحركة ان البرغوثي، اكد ان «فتح» ستخوض انتخابات المجلس التشريعي بقائمة واحدة موحدة.

ونقلت مواقع فلسطينية عن عضو المجلس الثوري للحركة حاتم عبدالقادر، قوله لموقع قناة «الجزيرة» ان البرغوثي وضع شروطا لدعم القائمة الموحدة. مشيرا الى ان البرغوثي قرر الترشح في انتخابات الرئاسة فقط، ويدعم قائمة واحدة لـ»فتح» بشرط ان تمثل تيارات الحركة المختلفة.

وفي رام الله، يدور الحديث عن قائمة سيشكلها ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لفتح، بدعم من البرغوثي. وقال عبدالقادر انه لم يقرر بعد ان كان سيشارك بها ام لا.

أفضلية شعبية

وبينما لم تعلن «فتح» بعد ترشيح الرئيس عباس فان البرغوثي يستند الى افضلية تمنحها له استطلاعات الرأي الفلسطينية في حظوظ المتنافسين بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي حال فوز البرغوثي وهو قيد الأسر، قال عبدالقادر «هذه لن تكون مشكلة، فحسب القانون الفلسطيني يستطيع ترشيح نفسه من السجن، وفي حال انتخابه ستتجند ضغوط محلية ودولية للافراج عنه، وحتى لو بقي في السجن يمكن ان يُعين نائبا له».

وفي شأن اخر اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس واعتقلت القيادييْن في حركة المقاومة الاسلامية «حماس» الشيخ عدنان عصفور والنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ ياسر منصور بعد اقتحام منزليهما بعد منتصف الليلة الماضية.

وقال الحقوقي والخبير في شؤون الأسرى فؤاد الخفش ان هذه الاعتقالات تعد تدخلا مباشرا في الاعداد للانتخابات الفلسطينية وهي رسائل مباشرة لـ«حماس» موضحا ان هذا تدخل في المشهد الفلسطيني قبيل الانتخابات.

