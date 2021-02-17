الفلسطينيون سيلاحقون «الصندوق القومي» اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية

عربيات ودوليات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان السلطة الفلسطينية ستلاحق الصندوق القومي اليهودي امام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره «أحد ادوات الاستعمار الاستيطاني». وقال اشتية في كلمة له قبيل عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية «سوف ندرج الصندوق القومي اليهودي كاحدى ادوات الاستعمار الاستيطاني امام المحكمة الجناية الدولية، لتتم مقاضاته هناك». وحذر اشتية الفلسطينيين مما وصفه «محاولات تزوير وخداع» تمارس بحقهم لصالح الصندوق. وقال اشتية «يبدو ان الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط الآن في الضفة الغربية والقدس، وأطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ اليها بعض السماسرة وأدعوهم الى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها».

وأضاف اشتية «الصندوق القومي اليهودي هو جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واسرائيل ومسجل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات ويتم اعفاؤه من الضرائب، وتستخدم هذه الأموال للمستعمرات وهذا غير قانوني وغير شرعي».

