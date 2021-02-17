إيران تقرر إنهاء التفتيش النووي «المفاجئ»

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طهران - الوكالات: اعلن سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب ابادي ان طهران ابلغت الوكالة بشأن خطتها لانهاء سلطات التفتيش الشاملة، الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال غريب ابادي على «تويتر» «سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد، وتم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأشار الى انه تم ابلاغها «لضمان الانتقال السلس الى مسار جديد في الوقت المناسب».

ويلزم القانون الذي اقره البرلمان الايراني، الحكومة بانهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» في 21 فبراير، وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف اشار في تصريحات سابقة الى ان هذه المهلة تنتهي «حوالي 21 فبراير».

على صعيد متصل زار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ايران حاملا رسالة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعدما ابدت الدوحة استعدادها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

والتقى الوزير القطري نظيره الايراني قبل نحو اسبوع من الخطوة الجديدة التي تتخذها ايران ضمن سلسلة تراجعات عن الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات التي اعادت فرضها على الجمهورية الاسلامية، بعد انسحاب واشنطن احاديا من «خطة العمل الشاملة المشتركة» عام 2018.

وأشارت الخارجية الايرانية في بيان الى ان الوزير القطري نقل استعداد الدوحة لأداء دور لحل «القضايا العالقة ضمن مبادرات اقليمية». كما زار الوزير الرئيس الايراني حسن روحاني، وسلمه رسالة من الشيخ تميم، وفق ما افادت الرئاسة الايرانية.

وأبدت ادارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمها على العودة الى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب بشكل احادي عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

لكن ادارة بايدن تشترط لعودتها الى اتفاق فيينا، عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه.

وتراجعت ايران بشكل تدريجي عن غالبية الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، اعتبارا من منتصف العام 2019. وهي اكدت مرارا في الآونة الأخيرة، انها ستعود سريعا الى موجبات الاتفاق النووي، لكن بشرط احترام الأطراف الآخرين في الاتفاق تعهداتهم، مشددة على اولوية رفع العقوبات الأميركية.

