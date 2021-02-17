استراتيجية «صفر كوفيد».. «أوهام الصيف» قتلت أوروبا

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: باشر مليونا نيوزيلندي من سكان اوكلاند الاثنين حجرا منزليا لثلاثة ايام بعد رصد ثلاث اصابات بوباء «كوفيد-19» عملا باستراتيجية متبعة في آسيا وأوقيانيا، تقضي بالتحرك بشكل خاطف وشديد للعودة بسرعة الى حياة طبيعية. فيما تثور اسئلة حول جدوى تطبيق استراتيجية «صفر كوفيد» في اوروبا.

ويهدف هذا النهج الى القضاء تماما على انتشار فيروس كورونا في منطقة او بلد بفضل تدابير صارمة تتخذ ما ان تظهر اصابات، وتقترن باحكام السيطرة على بؤرة الوباء من خلال فحوص الكشف وتتبع المخالطين والعزل وبموازاة ذلك تتواصل الحياة بشكل طبيعي في المناطق التي لا ينتشر فيها الفيروس.

ويدعو عدد متزايد من المتخصصين الى تطبيق هذه الاستراتيجية في اوروبا. ويؤكد خبير الأمراض المعدية انطوان فلاهو ان «ثمة ثلاثة مكاسب للدول التي اعتمدتها»، وهي نيوزيلندا وأستراليا والصين وتايوان وفيتنام. وأوضح فلاهو وهو مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف، «على الصعيد الصحي، هم ابطال العالم بلا منازع من حيث تدني عدد الوفيات نسبة الى التعداد السكاني، وعلى الصعيد الاجتماعي، عادت الحياة الى طبيعتها مع فتح الحانات والمطاعم والنشاطات الثقافية والرياضية والمدارس والجامعات بشكل عادي، في غياب شبه كامل للقيود».

وهو يرى ان خيار «صفر كوفيد» افضل بشكل واضح من «استراتيجية الاحتواء التي تتبعها معظم الدول الغربية» والتي «تنظم التعايش بين موجتي اصابات». ووافقه الرأي استاذ الصحة العامة في معهد لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة البروفسور مارتن ماكي، موضحا أنه «كلما انتشر الفيروس اكثر، ازدادت اخطار ظهور نسخ متحورة. لا يمكن الاستمرار مع موجة ثالثة ورابعة وخامسة عشرة وعشرين»، مبديا قناعته بأن نهج «صفر كوفيد» هو «الخيار الوحيد».

لكن المتخصص الأسترالي في الأمراض المعدية في جامعة كورتن في بيرث البروفسور ارتشي كليمنتس يرى ان تطبيق هذا الاستلااتيجية «سيكون اصعب في اوروبا». وأوضح ان «ثمة اسباب عدة: تنقل السكان بشكل اكبر بكثير، والكثافة السكانية الأكبر في المدن، واعتماد الاقتصاد الأوروبي على حركة عبور الحدود، وكون اوروبا قبلة اساسية للسفر». وخلص البروفسور كليمنتس الى انه سواء كانت استراتيجية «صفر كوفيد» قابلة للتصدير ام لا، «فات الأوان لذلك في اوروبا» حيث بات الفيروس شديد الانتشار، وكذلك نسخه المتحورة.

وقال البروفسور فلاهو «فوتت اوروبا الفرصة لاعتماد استراتيجية من نوع صفر كوفيد في نهاية اول اجراء حجر» و«فضلت الاستفادة من الصيف»، وهذا ما «سمح بانتشار الفيروس».

الى ذلك اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية ان المفوضية ستطلق اليوم برنامجاً لدراسة النسخ المتحورة من فيروس كورونا. وقالت فون دير لايين ان البرنامج الذي اطلق عليه اسم «هيرا انكوبيتور»، «سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية وستخصص له اموال كبيرة»، من دون ان توضح قيمة هذه الأموال.

