موجة قطبية تضرب أميركا وتحول تكساس لولاية بيضاء

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تواجه الولايات المتحدة موجة برد «غير مسبوقة» مطلع الأسبوع، مصحوبة برياح قطبية ستؤدي الى انخفاض حاد في درجات الحرارة حتى في الولايات الجنوبية مثل تكساس، كما حذرت امس هيئة الأرصاد الجوية.

ومنذ ايام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي الى الساحل الغربي، سقوط امطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية.

كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية «يعيش اكثر من 150 مليون اميركي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع او من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية».

وأوضحت الهيئة «يعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية الى مزيج من الاعصار القطبي الذي يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار».

وأضافت «تم تسجيل انخفاض قياسي في درجة الحرارة وسيتم تجاوزها خلال موجة الصقيع القطبي هذه».

في وسط البلاد، وصلت درجات الحرارة بالفعل الى مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 45 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق ولاية مينيسوتا، وهي من ابرد الولايات في البلاد.

أدى تساقط الثلوج الى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، بما في ذلك في ولاية تكساس التي اظهرت صور الأقمار الصناعية تغطيتها بالجليد بشكل كامل، حيث تسببت العاصفة الجليدية في حدوث تصادم ضخم للسيارات على طريق سريع بالقرب من دالاس الخميس، مما اسفر عن مقتل ستة اشخاص على الأقل واصابة العشرات.

ورصدت الكاميرا ما يمكن وصفه بالاعصار الثلجي الصغير فوق مدينة جون باريل شرقي تكساس.

وانهمر الماء لفترة مع هذه الرياح الحلزونية قبل ان تتبدد بعد دقائق رغم الهبوط الشديد في درجات الحرارة.

وأصدرت سبع ولايات على الأقل، هي الاباما وأوريغون وأوكلاهوما وكانساس وكنتاكي وميسيسيبي وتكساس تنبيهات عن الطقس.

ووافق الرئيس جو بايدن على اعلان حالة الطوارئ في تكساس.

