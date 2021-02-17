السيسي: نحتاج تريليون دولار لاحتواء الزيادة السكانية

عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان بلاده بحاجة الى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية وتحسين الحالة المعيشية. وأوضح ان معدل نمو السكان يجب ان يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة، مؤكدا ان الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر المصريين من خطورة النمو السكاني، مشيرا الى ان الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: «أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا».

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحي في محافظة الاسماعيلية: «لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال اصدار قوانين حادة.. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر».

وأضاف الرئيس المصري، ان الدولة بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة تجاه شعبها، متابعا: «لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى».

وتابع السيسي: «وقلنا نكمل لأولادنا لمدة 5 سنوات في الاعدادى والثانوى مش علشان ان الدولة تبقى خالية من فيروس سي، ولكن علشان ننهي تواجد هذا المرض تماما في بلدنا».

من جهتها، اكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ان الزيادة السكانية تمثل عبئا كبيرا على الدولة، موضحة انه «اذا كان لدينا مليونا نسمة زيادة بالسكان سنويا سوف نحتاج الى 54.5 مليار جنيه سنويا».

وأضافت زايد خلال كلمتها في افتتاح المجمع الطبي المتكامل، في محافظة الاسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان الزيادة السكانية بمقدار 2 مليون نسمة سنويا يعني «أننا في حاجة الى40 مستشفى بكلفة 40 مليار جنيه، و15 مركزا طبيا بتكلفة 375 مليون جنيه، بالاضافة الى 50 وحدة بتكلفة مليار جنيه، و80 سيارة اسعاف، فضلا عن الاحتياج الى 4 آلاف طبيب و40 الف ممرضة لخدمة مليونين، بجانب 13 مليار جنيه مقابل الخدمات، هذا بخلاف الأموال المطلوبة لتطوير الخدمة الحالية وخدمة المتواجدين».

وقالت وزيرة الصحة، انه تم تطوير المجمع القومي للأمصال، وتم تنفيذ مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، وتم تأهيل 8 مراكز وسيتم الانتهاء من 20 مركزا مع نهاية هذا العام، بالاضافة الى تطوير منظومة الاسعاف بشكل كامل.

وتابعت زايد «مستشفيات الحميات والصدر كان يوجد بها عنابر البعض منها قديم وعمره يصل الى 100 عاما، وتم تطوير 34 مستشفى صدر وحميات، بنصف مليار جنيه، وكانت هذه المستشفيات تمثل حط الصد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتة الى انه تم تطوير المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية، وتمت ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

