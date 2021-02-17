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شروط التعبير عن الرأي والمعارضة


قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان «الجميع من حقه التعبير عن رأيه والمعارضة ولكن هذه المعارضة تكون مشروطة».
وأوضح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المجمع الطبي بالاسماعيلية امس: «استوقفتني جملة حقوق الانسان ان المسار السياسي مش هو فقط الحقوق، ايوه من حق الناس انها تعبر عن رأيها، من حق الناس تعترض ويكون في معارضة ولكن الهدف منه سواء التعبير عن الرأي او المعارضة السياسية هو تحسين احوال الناس، وتحسين حياتهم، هذا الهدف».
وأكد: «مش المعارضة للمعارضة ولا للناس تتكلم، لا بتتكلم علشان نقول ان فيه مشكلة وهذا نقبله، ولكن بشرط ان يكون الشخص فاهم بيقول ايه، انا بتوقف عند هذه الكلمة كثيرا، لأن الدولة المصرية تكون جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة تحدياتها هيخفف العبء كثيراً على الرأي والمعارضة».


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