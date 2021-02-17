«الصحة العالمية» تجيز «لقاح الفقراء»

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا ضد «كوفيد-19» ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من افقر دول العالم. وذكرت المنظمة في بيان «أدرجت منظمة الصحة العالمية نسختين من لقاح «أسترازينيكا-اكسفورد» ضد «كورونا» للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالمياً من خلال (آلية) كوفاكس»، في اشارة الى البرنامج الذي يهدف الى التوزيع العادل للقاحات على الدول الفقيرة. ويسمح الترخيص الطارئ للدول التي لا تملك الوسائل اللازمة لتحدد بنفسها مدى فاعلية وسلامة علاج ما، بالوصول سريعاً الى العلاجات المتاحة، ويتيح لآلية «كوفاكس» أن تبدأ توزيع المنتج المعني. وقالت د. ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مجال الوصول الى الأدوية «ستتمكن البلدان التي لم تحصل على اللقاحات حتى الآن اخيراً من البدء في تلقيح العاملين الصحيين لديها والسكان المعرضين للخطر ما يسهم في تحقيق هدف آلية «كوفاكس» المتمثل في التوزيع العادل للقاحات».