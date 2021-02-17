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ريال يريد استعادة حكيمي


يسعى ريال مدريد بقوة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بصفقة جديدة خلال فترتة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعانى ريال هذا الموسم من كثرة إصابات داني كارفاخال وغيابه عن مباريات مهمة. ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر، أو آرون وان بيساكا ظهير مان يونايتد في الصيف المقبل.وكان حكيمي لاعبًا في صفوف ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى إنتر في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو. أما وان بيساكا، فقد انتقل من كريستال بالاس إلى الشياطين الحمر خلال صيف 2019 خلال صفقة بلغت 50 مليون إسترليني.


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