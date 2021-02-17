يوفنتوس في ضيافة بورتو.. وإشبيلية يستقبل دورتموند

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يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على بورتو البرتغالي اليوم على ملعب «الدراغاو» في البرتغال ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يلتقي إشبيلية الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب »رامون سانشيز بيزخوان» في مدينة إشبيلية الإسبانية ضمن الدور ذاته.

في المباراة الأولى يمني يوفنتوس المتعثر في الدوري الإيطالي إذ يحتل المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر، النفس بتحقيق نتيجة إيجابية اليوم تساعده على عبور هذا الدور من المسابقة الأوروبية الاغلى. ويعول فريق «السيدة العجوز» على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعود إلى بلاده اليوم.

كما لقى يوفنتوس نبأ سارًا قبل لقاء اليوم بعودة النجم الارجنتيني باولا ديبالا من الاصابة. وكان ديبالا، نجم قريبًا من العودة إلى الملاعب في مباراة إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، لكن تأجلت عودته، بسبب شعوره بآلام جديدة في الركبة، ليغيب أيضًا عن لقاء نابولي بالدوري الذي خسره فريقه 0-1. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن ديبالا تخلص من آلام الركبة، وشارك جزئيًا في مران السيدة العجوز أول من امس.وأشار إلى أن ديبالا سيتواجد ضمن قائمة يوفنتوس لمباراة بورتو، رغم أنه لن يبدأ اللقاء في التشكيل الأساسي. وأوضح الموقع الإيطالي أن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، يحتاج الآن لعودة ديبالا بقوة، بسبب كثيرة إصابات الفريق مؤخرًا.

يذكر أن ديبالا أصيب في مباراة يوفنتوس وساسولو يوم 10 يناير الماضي، ما تسبب في غيابه عن 10 مباريات للبيانكونيري.

من جانبه يأمل بورتو في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه اليوم تساعده في لقاء الإياب في تورينو الشهر المقبل.

وفي اللقاء الثاني استعد إشبيلية بصورة مناسبة لمواجهة بوروسيا دورتموند، وهي المواجهة التي سيخوضها في ظل تعافي 3 من لاعبيه من إصاباتهم. ويتعافى حاليا كل من الظهير الأيمن وقائد الفريق خيسوس نافاس والظهير الأيسر الأرجنتيني ماركوس أكونيا والجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس. بينما تعافى لاعب الوسط أوسكار رودريغيز من الآلام التي عانى منها وانضم لقائمة الفريق في المواجهة الماضي في الليغا أمام هويسكا (1-0).

وسيغيب عن مواجهة دورتموند من صفوف إشبيلية كل من المدافع الفرنسي جوريس غانون ولاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو »مودو» فاسكيز بسبب عدم قيدهما في قائمة هذا الدور من البطولة الأوروبية. بينما سيعزز صفوف الفريق كل من الظهير الأيمن أليكس فيدال -الذي لم يتواجد في دور المجموعات- ولاعب الوسط الأرجنتيني أليخاندرو »بابو» عوميز الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية قادما من أتالانتا.

ولم يتجرع إشبيلية الهزيمة سوى في مباراة واحدة من بين 12 خاضها في المنافسات الأوروبية على أرضه أمام فرق ألمانية، حيث حقق 7 انتصارات وتعادل 4 مرات.

وجاء الانتصار الألماني الوحيد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ربع نهائي المسابقة الأوروبية منذ 3 سنوات، حين تقدم إشبيلية على بايرن ميونخ عبر بابلو سارابيا، لكن البافاري قلب النتيجة بهدفين من نيران صديقة سجلهما خيسوس نافاس وإسكوديرو بالخطأ في مرمى فريقهما. وفي الزيارة السابقة لبورسيا دورتموند، تعادل الفريقان في مباراة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2010-2011.

وفي نفس المسابقة، تعادل إشبيلية على أرضه مرتين، أمام ماينتس سلبيا وهانوفر بهدف لمثله في نسختي 2005-2006، و2011-2012 على الترتيب. وفي دوري الأبطال، واجه إشبيلية، التعادل الوحيد على أرضه أمام ممثل عن الدوري الألماني، على يد شتوتغارت (1-1) في مباراة ضمن دور المجموعات في نسخة 2009-2010.

وكان شتوتغارت نفسه قد حل ضيفًا على معقل الفريق الأندلسي قبلها بعام ضمن منافسات الدوري الأوروبي 2008-2009، حيث فاز صاحب الأرض بهدفين دون رد.

بدوره أشاد إيدن تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، بمنافسه إشبيلية، قبل مواجهة اليوم قائلا إن فريقه سيحتاج إلى مباراتين من الأداء المتكامل خلال الـ90 دقيقة لتخطي الدور الإقصائي. وقال تيرزيتش في المؤتمر الصحافي أول من امس «إذا قدمنا أفضل أداء لمدة 180 دقيقة أو أكثر فستكون لدينا فرصة جيدة». وأوضح »علينا أن نكون في حالة تأهب، لقد رأينا بالفعل ما يحدث عندما يتم لعب نصف المباراة بشكل جيد، مع جودة المنافس، نحتاج إلى التركيز الكامل». واعتبر تيرزيتش، الذي يمر فريقه بفترة صعبة في الدوري الألماني، أن إشبيلية يمثل تحديا كبيرا بسبب قدراته الدفاعية والهجومية. وأوضح المدرب «لقد استقبلوا القليل من الأهداف ولديهم لاعبون جيدون في الدفاع والهجوم، سيكون تحديًا كبيرا لنا».

