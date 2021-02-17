يوتا جاز حسم لقاء فيلادلفيا

دوليه

حسم يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية مباراة القمة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر الشرقية لصالحه بنتيجة 134 - 123، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أول من أمس.

نجح سفنتي سيكسرز، على الرغم من افتقاده لجهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد الغائب عن اللقاء بسبب اصابة في ظهره، في فرض تفوقه في الربع الاوّل بنتيجة 42-35 قبل أن يستعيد يوتا بريقه ويهزم مضيفه بفضل الثنائي دونوفان ميتشل (24 نقطة) ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (11 نقطة و9 متابعات).

ويملك يوتا متصدر المنطقة الغربية أفضل سجل في الدوري مع 23 فوزا مقابل 5 هزائم.

وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أتلانتا هوكس 123 - 112، محققا فوزه الثالث تواليا.

ويدين نيكس، سادس المنطقة الشرقية، بانتصاره إلى نجمه يوليوس راندل ونقاطه الـ 44، منها 11 في الربع الاخير، إلى جانب 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة. ووجه راندل الضربة القاضية إلى آمال هوكس بالعودة إلى أجواء اللقاء بفضل تسديدته السابعة الناجحة من المسافة البعيدة في الوقت القاتل. وتألق في صفوف الخاسر تراي يونغ مع 23 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ستايت ووريرز على كليفلاند كافالييرز 129 - 98، ولوس أنجليس كليبرز على ميامي هيت 125 - 118، وواشنطن ويزاردز على هيوستن روكتس 131 - 119. وخسر ساكرامنتو كينغز أمام بروكلين نتس 125 - 136، وانديانا بايسرز أمام شيكاغو بولز 112 - 120 بعد التمديد.

