أوساكا إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»

دوليه

بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثالثة، الدور نصف النهائي من بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى البطولات الاربع الكبرى بفوزها السهل على التايوانية هسييه سو-وي 6-2 و6-2 في ربع النهائي أمس. ولم تجد اليابانية التي احتاجت لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة في «سحق» منافستها المصنفة 71 عالميا والتي تشتهر باسلوب لعبها غير النمطي. وخلقت أوساكا الفارق بينها وبين سو-وي بفضل حسمها للنقاط المهمة (انقذت 3 محاولات لكسر ارسالها من أصل 3)، إضافة الى نوعية ارسالها الاول (92 بالمئة من النجاح). وتأمل أوساكا (23 عاما)، الساعية للفوز بلقبها الرابع في الغراند سلام، ان تحافظ على عاداتها اذ فازت بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي إن كان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019. وتقابلت اللاعبتان سابقا في خمس مناسبات، انتهت أربع منها بثلاث مجموعات. وضربت أوساكا موعداً في الدور نصف النهائي مع الفائزة بين الرمانية سيمونا هاليب (المصنفة ثانية) والاميركية المخضرمة سيرينا وليامس (10). ولدى الرجال تابع الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 114 عالميا والمتأهل من التصفيات، مسلسل مفاجآته في البطولة وتأهل الى الدور نصف النهائي بفوزه على «المصاب» البلغاري غريغور ديميتروف 2-6 و6-4 و6-1 و6-2 في ربع النهائي. وبات كاراتسيف (27 عاما) أول لاعب في العهد الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لاحدى البطولات الكبرى في مشاركته الاولى.

وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاما.

