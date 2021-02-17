كارفاخال يغيب شهراً

دوليه

يبدو أن لعنة الإصابات تلاحق ظهير ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال وهذه المرة في فخذه اليمنى بحسب ما أفاد النادي الملكي أول من أمس. وسجل كارفاخال الأحد عودته إلى ريال بعد غيابه عن صفوفه لأكثر من شهر بسبب الإصابة، لكنه لم يصمد في أرضية الملعب لأكثر من 25 دقيقة خلال المباراة التي فاز بها فريق المدرب زين الدين زيدان على فالنسيا 2-0 في الدوري المحلي، إذ توجه مباشرة إلى غرف الملابس قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 28.

وقال ريال في بيان أول من امس «بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا داني كارفاخال تم تشخيص إصابته بضرر عضلي في فخذه اليمنى مع تأثر الوتر»، من دون أن يحدد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي، لكن وسائل الأعلام المحلية تحدثت عن قرابة شهر كامل.

وهي الإصابة الرابعة هذا الموسم لكارفاخال الذي غاب عن الفريق حتى الآن قرابة 100 يوم. وسبق له أن أصيب في الفخذ اليمنى نهاية نوفمبر، وهو عاد للتو من إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الأولى للعام الجديد في الثاني من يناير.

وأبدى زيدان أسفه لإصابة كارفاخال مجددا، قائلا بشأن الإصابات الكثيرة التي يعاني منها فريقه هذا الموسم «لا أفهم ما يحصل. هذا صحيح، نعاني كثيرا من الإصابات العديدة. أشعر بالقلق».

