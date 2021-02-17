الزمالك للابتعاد أكثر في الصدارة أمام الإسماعيلي

دوليه

يسعى الزمالك للابتعاد خطوة جديدة بصدارة الدوري الممتاز المصري عندما يواجه الإسماعيلي اليوم الأربعاء في الجولة الـ13 للمسابقة.ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 26 نقطة من 11 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي له مباراتين مؤجلتين أما الإسماعيلي فلديه 8 نقاط فقط في المركز قبل الأخير من البطولة.ويسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث للابتعاد بالصدارة على أمل تعثر الأهلي ولو في مباراة من مبارياته المؤجلة للاحتفاظ بالقمة.ومن المنتظر أن يلعب البرتغالي جايمي باتشيكو بتشكيلة مكونة من محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وزيزو وأوباما ومروان حمدي.على الجانب الآخر يسعى البوسني ميودراغ يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مساعيه لمغادرة منطقة الهبوط.ونال الإسماعيلي دعما كبيرا من المسؤولين في محافظة الإسماعيلي وقدامى النادي على أمل تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة للابتعاد عن شبح الهبوط الذي لا يتناسب مع مكانة الفريق التاريخية.وفي لقاءات أخرى ولكن ضمن الجولة الـ 14 اليوم يلعب المقاولون مع أسوان وسيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي مع غزل المحلة.