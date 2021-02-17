الإيقاف.. «ضر ما نفع»

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أصدر اتحاد الكرة جدول منافسات الجولتين الرابعة والخامسة من دوري الدرجة الممتازة بعد قرار عودة النشاط الرياضي، وتنطلق مباريات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بلقاءات خيطان مع كاظمة، والساحل مع الشباب، والفحيحيل مع الكويت، وتستكمل الثلاثاء بمباراتي السالمية مع النصر، والقادسية مع العربي.

في حين تنطلق منافسات الجولة الخامسة يوم 27 فبراير بلقاءي الشباب مع خيطان وكاظمة مع الكويت، وتستكمل في اليوم التالي بمواجهتي القادسية مع الساحل والسالمية مع الفحيحيل على ان تختتم يوم 1 مارس بمباراة العربي والنصر.

ولولا قرار الإيقاف المفاجئ لكانت الفرق تلعب اليوم الجولة السادسة، بينما تقام الجولة السابعة من الدوري يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وهو ما يعني أن فترة التوقف كانت ستشهد إقامة 3 جولات من المسابقة في الوقت الذي سيشهد شهر مارس توقفاً إجبارياً من اجل المباريات الدولية والذي من المتوقع أن يخوض فيه الأزرق مباراة ودية أمام نظيره اللبناني ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وكانت مواجهة القادسية مع السالمية التي أقيمت يوم السبت 6 فبراير الحالي آخر لقاء أقيم قبل البدء بفترة إيقاف النشاط في اليوم التالي، واكتفى اللاعبون خلال الأيام العشرة الماضية بإجراء التمارين الانفرادية وباجتهادات شخصية، وهو الأمر الذي سيؤثر على لياقة بعضهم خصوصاً أن الموسم مزدحم هذا العام مع تشديد الاتحاد الآسيوي للعبة على إنهاء كل البطولات المحلية قبل شهر مايو.

ولا شك أن أحداً من الرياضيين لم يستفد من الأيام العشرة التي توقف فيها النشاط، خصوصاً أن العودة تتطلب على الأقل بضعة أيام من أجل العودة للتدريبات واستعادة اللياقة البدنية، وبالفعل باشرت الأندية تدريباتها الجماعية فور الإعلان عن عودة النشاط وذلك وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المطلوبة. الغريب في الأمر أن الإصابات بفيروس كورونا وسط الرياضيين كانت شبه منعدمة في الفترة الأخيرة، بخلاف الأيام الأولى لبداية النشاط في شهر أغسطس الماضي، حيث أعلن أكثر من نادٍ إصابة عدد من لاعبيه، كالعربي والجهراء وبرقان والساحل وكاظمة وغيرهم. صحيح أن بعض الأندية تساهلت بشكل واضح في السماح بدخول الجماهير، لكن هذا الأمر كان من السهل التعامل معه مثلما حدث الآن، وذلك من خلال تشديد العقوبات وهو إجراء مطلوب في كل الأحوال ما دام الفيروس مستمر بالانتشار.

