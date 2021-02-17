العربي يهنئ الجماهير ويشكر المسؤولين الرياضيين

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قدم النادي العربي خالص التهاني والتبريكات للجماهير الرياضية بمناسبة عودة النشاط الرياضي واستئنافه، وقال النادي في بيان: «بهذه المناسبة يود مجلس ادارة النادي العربي ان يتقدم بجزيل الشكر الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح على جهودهم في تذليل الصعوبات والعقبات لعودة واستئناف النشاط الرياضي.

كما تقدم العربي بهذه المناسبة بجزيل الشكر للأندية الرياضية ومجالس اداراتها على المشاركة الفاعلة في الدعوة التي بادر بها النادي العربي والتي تكللت بالنجاح وذلك من خلال التعاون واصدار البيان المشترك، والعمل الدؤوب والمستمر الذي اثمر عن عودة الرياضة واستئنافها، مؤكدين الالتزام المطلق بجميع الاجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والتي تضمنها التعميم رقم «6» لسنة 2021، والمرسل من قبل رئيس اللجنة الاولمبية.

