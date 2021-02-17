استئناف نشاط «السلة» الأحد

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أكد نائب رئيس اتحاد كرة السلة خليل ابراهيم أن نشاط اللعبة سيعود الاحد المقبل عبر افتتاح منافسات القسم الثاني من المربع الذهبي لبطولة الدوري، مشيراً الى أن لجان الاتحاد ستعمل خلال الفترة الحالية على تهيئة اللوائح والمنشأة بما يتناسب مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأثنى ابراهيم على قرار وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري باستئناف النشاط الرياضي، مبيناً أن هذا القرار يؤكد حرص الوزير وهيئة الرياضة واللجنة الاولمبية على الاهتمام بقطاع الشباب الذي يشكل فئة كبيرة من المجتمع الكويتي. وقال ابراهيم ان الاتحاد سيعمل على خلال الفترة المقبلة على تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي ومنع الجماهير من الحضور بخلاف تنفيذ التعليمات الجديدة التي تصدر من اللجنة الرباعية. وأضاف أن اتحاد كرة السلة سيكون له دور فعال في عملية منع اصابات فيروس كورونا عبر تطبيق الاشتراطات الموصى بها من الاتحاد الدولي للعبة «فيبا»، مشيراً الى أن هيئة الرياضة شددت على هذا الأمر خلال اجتماعها مع الاتحادات.وشدد على أن الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة الى الاستعداد بصورة جدية للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها البطولة العربية للناشئين التي ستقام في يونيو المقبل والبطولة الخليجية للناشئين المؤهلة الى نهائيات آسيا، مبيناً ان استئناف النشاط الرياضي سيسهم في الاستعداد للاستحقاقات الخارجية بشكل كبير في ظل توقف دوري الناشئين عبر عودة تدريبات المنتخب.

