الذوادي: سعينا متواصل لتقديم نسخة مونديالية تاريخية

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استعرض مجلس إدارة بطولة كأس العالم 2022 في قطر أبرز الإنجازات والمحطات المهمة على الطريق نحو المونديال، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وتطرق أعضاء المجلس إلى النجاحات التي حققتها دولة قطر في هذا الإطار، ومن بينها الإعلان عن جاهزية أربعة ستادات من أًصل ثمانية مونديالية، والاستضافة الناجحة لمونديال الأندية، والتحضيرات لبطولة كأس العرب 2021 التي ستقام منافساتها أواخر العام الحالي.

وفي بداية الاجتماع، رحب حسن الذوادي، رئيس بطولة كأس العالم 2022 والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، بالجميع، معرباً عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، والتي تعزز سجل الفعاليات الرياضية التي احتضنتها قطر في ظل التحديات الراهنة.

وقال الذوادي: «رغم التحديات التي تواجه العالم حالياً، إلا أننا نفخر بالتقدم المستمر لسير العمل على الطريق نحو تنظيم مونديال 2022، ونجاحنا المتميز في استضافة بطولة كأس العالم للأندية، والتي نالت اهتمام مجتمع كرة القدم الدولي بأسره.» وأضاف: «يعد هذا النجاح دليلاً واضحاً على سعينا المتواصل وجهدنا الدؤوب لتقديم نسخة تاريخية من البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي بعد أقل من عامين»، كما أعرب الذوادي عن تطلعاته للاحتفاء بالمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة وصولاً إلى صافرة انطلاق المونديال والترحيب بالجميع من جميع أنحاء العالم على أرض قطر.

من جهته، أكد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، حرص القائمين على البطولة على تقديم أفضل تجربة للمشجعين والتركيز على الارتقاء بالخطط التشغيلية للبطولة خلال الفترة القادمة.

وقال الخاطر إن بطولة كأس العالم للأندية «شكلت محطة مهمة على صعيد اختبار العمليات التشغيلية، مع المحافظة على سلامة الجميع عبر تطبيق نظام الفقاعة الطبية والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية الصارمة».

وأضاف الخاطر: «تنتظرنا العديد من المحطات المهمة هذا العام كبطولة كأس العرب 2021 والتي نتوقع أن نقدم من خلالها تجربة مميزة لكل المنتخبات والمشجعين»، واصفاً إياها بأنها ستشكل «ملتقى رياضياً لشعوب المنطقة في قطر» وأنها ستعطي المشجعين والفرق المشاركة لمحة عما سيكون بانتظارهم خلال مونديال 2022».

