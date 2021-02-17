التحول إلى العمل المؤسسي!

الاخيرة

السؤال المتكرر الذي دائماً يُطرح هو أن الشعب الكويتي لا يختلف في قدراته وخصائصه عن الشعوب الخليجية الأخرى، فلماذا استطاعت الدول الخليجية التقدم والتطور والوصول لمؤشرات العالم الأول بينما بقينا في آخر المؤشرات الخليجية بالمجالات المختلفة؟

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الأرجح أن السبب هو اعتمادنا في أعمالنا على الأفراد الذين بالعادة لا ننتقيهم بعناية أي لا نختار الأكفاء الأذكياء الأمناء ومن معروف عنه التميز في عمله، بل في الأغلب يتم اختيار معدومي الإبداع وننتظر منهم ما يأتي به أصحاب القدرات والكفاءات.

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في الخليج بالأغلب لا يعتمدون على الفرد بل يتم اختيار مجموعة من أفضل العقول في مختلف نواحي الحياة ويجعلونهم بمثابة لجان دائمة لدعم وترشيد القرار الحكومي، ترتبط بالمسؤولين لذا حصدوا أفضل القرارات وأنصع الإنجازات ولن تنهض الكويت إلا بخلق مستودعات عقول تضم الأكفاء محلياً ومن الخارج، وعدا ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة من الشكوى من تخلفنا وتقدمهم.

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آخر محطة: حتى السلطة التشريعية تحتاج كي يتحسن أداؤها بشكل كبير إلى التحول من العمل الفردي للنائب إلى العمل المؤسسي بدءاً من القبول بدورات تأهيل للنواب، كما هي الحال في البرلمانات المتقدمة، إلى إنشاء لجنة للقيم تحاسب النائب المستغل لكرسيه النيابي للإثراء غير المشروع وانتهاء بأن يكون من ضمن فريق عمل النائب مختصون في التشريع والاقتصاد والمحاسبة والنفط والأمن.. إلخ، بدلاً من انتداب أعداد كبيرة للعمل معه إلا أنها تبقى نائمة في بيوتها.

