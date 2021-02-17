«منخفض جوي عملاق» يجتاح الشرق الأوسط غداً

الاخيرة

توقع عبدالعزيز الحصيني الخبير السعودي في الطقس والمناخ أن تتعرض تركيا وسورية ولبنان وفلسطين والأردن غدا إلى منخفض جوي وصفه بالعملاق، وأن يصل تأثيره المملكة.

كما توقع الحصيني سقوط ثلوج في هذه البلدان من متوسطة إلى كثيفة، وخاصة على المرتفعات، علاوة على عواصف وأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة.

وستتدنى درجات الحرارة في هذه الدول لعدة أيام وتصحبها رياح وسيول.

أشار الخبير إلى إمكانية أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى السعودية وبعض دول الخليج، متوقعا أن تظهر آثاره في درجة حرارة مئوية بين 4 إلى 6، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار وثلوج وأمطار بعضها ثلجي على مناطق من الجوف وتبوك.

يشار في هذا السياق إلى أن مناطق ليبيا الشرقية تتعرض منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري، حيث شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

