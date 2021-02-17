أوبرا وينفري تُخرج هاري وميغان من «صمتهما الملكي»

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قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل انهاء فترة الصمت بعد الخروج من العائلة المالكة البريطانية، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية سجلت معهما بعد تخليهما عن صفتهما الملكية.

وبحسب صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، فإن لقاء الثنائي الملكي مع الإعلامية الأميركية، الشهيرة أوبرا وينفري، سيبث على شبكة «سي بي إس» في 7 مارس المقبل. وسيبدأ الحوار مع ميغان ماركل، التي ستتحدث عن «كل شيء بداية من الدخول إلى الحياة كعمل ملكي، والزواج والأمومة، والعمل الخيري، إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف»، بحسب بيان من شبكة «سي بي إس».

بعد ذلك، سينضم زوجها الأمير هاري إلى المقابلة للإجابة مع ميغان عن أسئلة حول انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما في المستقبل. يشار إلى أن المقابلة التلفزيونية ستذاع قبل أسابيع قليلة فقط من الذكرى السنوية الأولى لإنهاء الأمير وقرينته لأدوارهما كأفراد في العائلة الملكية في 31 مارس.

وحسب الصحيفة البريطانية فقد رفض قصر باكنغهام التعليق كما انه ليس معروفا ما إذا كان الزوجان قد أبلغا العائلة الملكية في المملكة المتحدة بخططهم لإجراء المقابلة. لكنهما بصفتهما عضوين «غير عاملين» في النظام الملكي، فهما غير ملزمين بإخطار القصر.

ووصفت شبكة «سي بي إس» الأميركية المقابلة بأنها «محادثة حميمية». ويشار إلى أن أوبرا وينفري صديقة شخصية لميغان ماركل، وحضرت حفل زفافها الملكي في مايو 2018.

