سينما التاريخ.. تحدث إلى ملوك مصر عبر العصور وجهاً لوجه!

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«يمكنك الدخول ومشاهدة الملك المصري أحمس والتحدث معه صوتا وصورة بشكل حقيقي وطبيعي تماما». هكذا شرحت عبير أبو المعاني، خريجة كلية الآداب جامعة المنيا، لـموقع «سكاي نيوز» مشروعها الذي اقترب من الظهور والتنفيذ.

وبينت عبير، أن فكرة المشروع تقوم على عمل سينما عن آثار مصر عبر العصور التاريخية بتقنيات حديثة، بحيث يمكن للمشاهد أن يرى تاريخ مصر من مختلف العصور ولكنه مجسم بطريقة أقرب للطبيعية وتظهر فيه الشخصيات التاريخية بشكل يحاكي صورتها الحقيقية عبر مزج مجموعة من التقنيات الحديثة في هذه السينما مثل الهولوغرام وغيرها من التقنيات.

وأشارت إلى أن السينما ستشمل العصور الحجرية والوسيطة والقديمة والفرعونية واليونانية والرومانية والحديثة.

وأوضحت أنه بعد تنفيذ المشروع سيتمكن السائح من الدخول لهذه السينما وإجراء حوارات مع الشخصيات التاريخية التي سيشاهدها تتحدث عن نفسها ويمكنها كذلك الإجابة عن تساؤلات الحضور، فمثلا يمكن للشخص التحدث مع القائد المصري التاريخي أحمس وسيقوم بالرد وكأنه يقف مجسما أمامه عبر تلك التقنيات.

وأضافت عبير «المشروع مكون من 8 سينمات سينما ماكيت و7 أثرية بكل لغات العالم وسيكون معها بازارات وأماكن استقبال مع تقديم مشروبات للسائحين مع مطاعم خاصة للسياح بتقنيات حديثة، مع استراحة للمسافرين».

