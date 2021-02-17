ملكة جمال المكسيك عضوة بعصابة خطف

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تواجه ملكة جمال مكسيكية لورا موجيكا روميرو عقوبة بالسجن قد تصل إلى 50 عاما للاشتباه بانخراطها في نشاط عصابة خطف. وروميرو التي تتحدر من مدينة سان خوان باوتيستا توكسيبيك في أواكساكا، فازت في مسابقة ملكة جمال أواكساكا الإقليمية لعام 2018 وشاركت في مسابقة ملكة جمال المكسيك في العام التالي، وهي محتجزة حاليا في ولاية فيراكروز المكسيكية. وهي واحدة من ثلاث نساء وخمسة رجال تم القبض عليهم، وقد وصفت بأنها واحدة من «ثمانية أعضاء مزعومين في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات الخطف»، بحسب ممثلي الإدعاء، الذين أشاروا إلى أن الخاطفين الثمانية محتجزون على ذمة التحقيق منذ شهرين بينما يتواصل التحقيق.