الأمير: نُقدر الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات «كورونا»

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حيث اطلع سموه على الوضع الصحي في البلاد وكل الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا وعلى ما شهده هذا الوباء من تطورات خطيرة ومستجدة تطلبت تكثيف الجهود والاحترازات للحد من انتشاره حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد كما اطلع سموه على ما قدمه الوزير الصباح من استعراض شامل لمجلس الأمة حول تلك الجهود وعلى سير عملية التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة بكل سهولة ويسر. وقد جدد سموه ثقته بسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وتقديره على ما تقوم به الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء من جهود بناءة لمواجهة مختلف تداعيات هذه الجائحة مشيدا سموه بالجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية المختصة والجهات الأخرى لاسيما وزارة الصحة ممثلة بكوادرها وأطقمها الطبية ووقوفهم في الصفوف الأمامية للتصدي لهذا الوباء رغم ما يتعرضون له من مخاطر العدوى مجسدين بذلك الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها أبناء الوطن العزيز مقدرا سموه التعاون التام لسمو رئيس مجلس الوزراء مع إخوانه أعضاء مجلس الأمة لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتجاوز أي معوقات متطلعا سموه إلى تكاتف كل الجهود لخدمة الوطن العزيز ولإعلاء شأنه.

