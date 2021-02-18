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رسالة من صاحب السمو إلى خادم الحرمين


سلَّم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر اول من أمس وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود رسالة خطية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ د. أحمد الناصر إلى العاصمة السعودية الرياض.


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