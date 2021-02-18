الشحومي: صباح الخالد رجل نظيف.. ودعمه أفضل من التسابق لنحره سياسياً

الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

دعا نائب رئيس مجلس الامة احمد الشحومي لاعطاء المجال لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي وصفه بالرجل النظيف المحب للكويت.

وقال: «سمو الشيخ صباح الخالد ليست لديه اجندات او مصالح تجارية ودعمه افضل من التسابق على نحره سياسيا، فلا تلغوا عقولكم، ومتى ما وجدت انه عاجز او انه شريك في الفساد أقسم بالله إنني سأعلن ان ظني فيه خاب». من جهته، طلب رئيس لجنة الاولويات د. هشام الصالح من اللجنة التشريعية واللجان المختصة سرعة البت في المقترحات النيابية ذات الصلة بجائحة «كورونا» تمهيدا لعرضها على المجلس في اول جلسة برلمانية مقبلة، تنفيذا لتوصيات الجلسة الخاصة وحتى لا تتحول تلك التوصيات الى حبر على ورق.

وتضمن كتاب الصالح الموجه الى اللجان الاسراع في تشريعات التعويضات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء «كورونا».

وتقدم النائب عبد الكريم الكندري باقتراح بقانون لتسجيل اجراءات التحقيق بالصوت والصورة، لحماية جميع اطراف الدعوى الجزائية، مشيرا الى انه لا يجوز الاطلاع على التسجيلات إلا بطلب يقدم الى المحكمة المعنية، ولها ان تقبل او ترفض الطلب.

من جانب آخر، طالب النواب حسن جوهر وعبد الله المضف ومهلهل المضف وحمد روح الدين ومهند الساير باصدار قرار من مكتب المجلس يقضي باقتصار الهيئات الاستشارية في عمل اللجان التشريعية والمالية والميزانيات والخارجية والداخلية والدفاع على المستشارين الكويتيين.

واعتبر النائب مهند الساير انه من غير المعقول مناقشة المسائل السيادية والحساسة مثل قضايا الجنسية والحالة المالية للدولة والاتفاقيات الدولية وعقود التسليح والوضع الأمني وغيرها تحت نظر واشراف غير كويتيين في بلد زاخر بالعقول الوطنية المحبة، لافتا الى ان هذه المعلومات قد تستغل مستقبلاً ضد الأمن الوطني.