بايدن: عيد ميلاد بلا «كورونا» عدد الإصابات اليومية يتراجع عالمياً للأسبوع الخامس

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عواصم- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، انه بحلول نهاية شهر يوليو المقبل، سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع الأميركيين فيما سجلت منظمة الصحة العالمية تراجعا مستمرا في عدد الاصابات بالوباء حول العالم..... (طالع ص 16).

وقال بايدن، في لقاء مباشر نظمته شبكة سي إن إن للإجابة عن تساؤلات الأميركيين: بحلول نهاية شهر يوليو، سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة، تكفي لتطعيم كل أميركي.

وعبر الرئيس الأميركي عن أمله بأن تعود الحياة لطبيعتها بحلول ديسمبر القادم، واستطرد أعتقد أن الأمة ستكون في ظرف مختلف تمامًا بحلول عيد الميلاد المقبل.

في غضون ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمية أرقاما تظهر تراجعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بـ كوفيد-19 في العالم الأسبوع الماضي. لكنها حذرت من أن النصر لم يتحقق بعد، وتراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 16% ليصل الى 2,7 مليون إصابة بحسب قولها وعدد الوفيات الجديدة المسجلة أيضا تراجع بنسبة 10% مقارنة مع الأسبوع السابق ليصل الى 81 ألفا، وأبلغت خمس من المناطق الست التي تصدر بيانات عن تراجع عدد الإصابات الى رقمين، وحدها منطقة شرق المتوسط سجلت ارتفاعا بلغ 7%.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس ان عدد الإصابات الجديدة تراجع للاسبوع الخامس على التوالي ليهبط بحوالي النصف مقارنة بالخمسة ملايين إصابة التي سجلت في أسبوع 4 يناير.