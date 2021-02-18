«الدستورية» رفضت العلاوة الاجتماعية للموظفة المتزوجة

الأولى

قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي في الطعن المحال من المحكمة الكلية بخصوص الدعوى المقامة من احدى المواطنات حول مدى دستورية المادة 5 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 206/ع لسنة 2011 في شأن تنظيم اجراءات التحكيم الطبي، بعدم دستورية نص تلك المادة التي تنظم اجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل وما تضمنته من اعتبار قرار لجنة التحكيم الطبي نهائيا وغير قابل للطعن بأي شكل من الاشكال.

وفي طعن العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية المتزوجة من فئة متزوج قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن.

وفي الطعن على عدم دستورية نص المادة 230 من قانون الجزاء بشأن الربا الفاحش قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن.

